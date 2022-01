Chiesa out per infortunio in Roma-Juventus. Supercoppa Italiana a rischio

Chiesa è uscito dolorante durante Roma-Juventus per uno scontro di gioco con il centrale difensivo giallorosso Smalling. Mercoledì 12 gennaio c’è la Supercoppa Italiana contro l’Inter

STOP − Tegola in casa Juventus con Federico Chiesa out per infortunio in Roma-Juventus. Il campione d’Europa è uscito alla mezz’ora del match dell’Olimpico dopo uno scontro di gioco con Smalling. Le sue condizioni sembrano gravi, nonostante sia uscito con le sue gambe dal terreno di gioco. Rimane dunque in forte dubbio in vista della Supercoppa Italiana di mercoledì 12 gennaio contro l’Inter a San Siro. Le sue condizioni saranno sicuramente valutate nelle prossime ore.