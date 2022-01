Onana, brutto errore ma il suo Camerun parte bene in Coppa d’Africa

Termina 2-1 in rimonta Camerun-Burkina Faso. Dal primo minuto Onana, neo portiere dell’Inter, che inizia malissimo la sua Coppa d’Africa con un errore grossolano sul gol avversario

BENE A METÀ − Camerun bene, Onana non benissimo. La Nazionale di Toni Conceicao inizia bene la sua Coppa d’Africa battendo in rimonta il Burkina Faso per 2-1. Prestazione sottotono di Onana, neo portiere dell’Inter, che la combina grossa sul gol del vantaggio avversario sbagliando l’uscita e permettendo il gol di Sangare al 24′. Il Camerun però non ci sta e al minuto 40 riprende il match pareggiando i conti con Aboubakar su calcio di rigore. Reazione ottima dei camerunesi che prima della fine del primo tempo, si portano in vantaggio ancora con Aboubakar e sempre dal dischetto. Nella ripresa, il Camerun prova a gestire la partita cercando di chiuderla con qualche folata di Anguissa e di Konate. Per Onana, c’è da riscattarsi contro l’Etiopia.