Cheddira non basta, il Lecce riprende il Frosinone di rigore (bis)

Finisce 1-1 Frosinone-Lecce. Allo Stirpe match molto combattuto tra due squadre in crisi di risultati. Cheddira ripreso da un rigore ripetuto.

PARI COMBATTUTO − Scontro in coda tra Frosinone e Lecce, due delle squadre rivelazioni della prima parte di campionato e oggi in difficoltà e in lotta per salvarsi. I ciociari sono reduci dalla rocambolesca e sfortunata sconfitta di Torino contro la Juventus per 3-2 arrivata praticamente all’ultimo secondo. Mentre il Lecce nell’ultimo turno ha perso 4-0 in casa con l’Inter. Allo Stirpe, partita molto combattuta e anche a tratti bloccata con il gioiello del Frosinone Soulé meno in palla rispetto al suo solito. L’unica palla-gol del primo tempo arriva al minuto 27 con Krstovic, che spara davanti a Cerofolini, ma super risposta del portiere di Di Francesco. Nel finale, il Frosinone trova il gol del vantaggio: palla vagante in area e bravissimo Cheddira a trovare la zampata vincente. Nella ripresa, il ritmo non cala. Al 62′ Guida fischia rigore per i salentini. Sul dischetto va Rafia, che sbaglia facendo ipnotizzare da Cerofolini. Ma la gioia per i ciociari dura pochissimo perché il Var richiama Guida, il quale rivedendo il rigore al monitor, decide di rifarlo calciare. Il motivo? Troppi giocatori in campo prima del tiro di Rafia. Sul dischetto non si presenta il centrocampista, bensì Krstovic che batte Cerofolini per l’1-1. Un minuto più tardi, il Frosinone prova a rimettersi di nuovo davanti, ma Gelli colpisce solo la traversa. Nel finale, prima Piccoli e poi Kaio Jorge hanno la palla del 2-1.