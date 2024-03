Empoli sconfitto in casa dal Cagliari: decide Jankto! VAR decisivo

Empoli e Cagliari si sono sfidate al Castellani nel match delle ore 15, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo povero di emozioni, la sfida si accende nella seconda frazione di gioco: decide Jankto, il VAR annulla un gol ai toscani. La partita si chiude sullo 0-1 per i sardi

TRE PUNTI D’ORO PER I SARDI – Empoli e Cagliari si sono sfidate al Castellani in una sfida salvezza delicata per entrambe le squadre. Iniziano bene i toscani che macinano gioco ma le occasioni vere e proprie al termine della prima frazione di gioco sono sostanzialmente due, una per parte: il palo di Cambiaghi e un colpo di testa di Lapadula con ottima risposta di Caprile. Nel secondo tempo la sfida si accende, in particolare verso il 60′ quando l’Empoli sigla il vantaggio con Cacace: dopo un parata di Scuffet su un colpo di testa di Walukiewicz, il pallone rimane sotto porta e Cacace è il più lesto a buttarla in rete. Dopo un check al VAR, il direttore di gara Rapuano annulla la rete per fuorigioco. Si rimane dunque sullo 0-0 ma non per molto perché, come nella più classica delle situazioni, trova il vantaggio il Cagliari al 69′ con Jankto. La partita diventa poi molto tesa e nervosa, con ben otto minuti di recupero: la partita si chiude sullo 0-1 per i sardi, che conquistano tre punti d’oro in ottica salvezza.