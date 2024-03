Inter-Genoa, allenamento ad Appiano Gentile: poi ritiro! Due in standby – Sky

Inter-Genoa è il match in programma domani (lunedì) alle ore 20.45 a San Siro, Monday Night della ventisettesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi proprio in questi minuti si sta allenando ad Appiano Gentile: di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport

IN ATTESA – Inter-Genoa è la sfida della ventisettesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20.45 a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi, che ha recuperato Marcus Thuram, potrebbe ritrovare anche altre due pedine importanti come sottolineato da Matteo Barzaghi: «L’allenamento dell’Inter è appena iniziato quindi per avere notizie specifiche sul ritorno di Acerbi e Frattesi in gruppo bisognerà attendere la fine della sessione. L’Inter dopo l’allenamento rimarrà qui in ritiro ad Appiano Gentile, ovviamente solo coloro che prenderanno parte alla sfida con il Genoa. La notizia importante è il recupero di Thuram che avrà sempre più minutaggio fino al ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid. Ancora indisponibile Calhanoglu che lavora per fare ritorno a Bologna».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries; Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez