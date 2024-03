Inter-Genoa, rotazioni confermate: la probabile formazione di Inzaghi

Inter-Genoa si avvicina e Inzaghi si lascia andare anche qualche indicazione sulla probabile formazione che schiererà a San Siro. Niente di nuovo e/o sconvolgente, anzi. Previsto un nuovo undici, sicuramente diverso dagli ultimi due visti in campo ma non solo per necessità

PROBABILE FORMAZIONE – Vigilia senza conferenza stampa per Simone Inzaghi ma non è una novità. L’allenatore nerazzurro rilascia comunque alcune dichiarazioni prima di Inter-Genoa e fa capire come intende muoversi nel Monday Night di Serie A in programma a San Siro. Più che “squadra che vince non si cambia”, Inzaghi per la sua Inter punta sull’idea della “strategia che vince non si cambia” per effettuare le scelte. Soprattutto quelle di formazione. Inzaghi conferma che ci saranno altre rotazioni in casa Inter. Contro il Genoa più di una “riserva” può ambire a una maglia da titolare. E i nomi sembrano già scontati. Poche chance per Yann Bisseck terzo in difesa e pochissime per Tajon Buchanan quinto a centrocampo. Prontissimi, invece, sia Carlos Augusto sia Denzel Dumfries, che stavolta sta “vincendo” il solito ballottaggio con Matteo Darmian sulla sua fascia di competenza. In attacco Alexis Sanchez sempre favorito su Marko Arnautovic per giocare dall’inizio. Panchina arricchita dai rientri importanti. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Genoa in Serie A, in attesa degli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Genoa: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 70 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez ©.