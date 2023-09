Champions League, Lazio-Atletico Madrid: incredibile Provedel!

La Lazio evita la sconfitta all’esordio in Champions League contro l’Atletico Madrid grazie a un gol di… Ivan Provedel! Il risultato finale è di 1-1.

PRIMO TEMPO − Esordio incredibile per la Lazio in Champions League. All’Olimpico, per l’occasione, è approdato l’Atletico Madrid che non è partito fortissimo. Qualche guizzo di Antoine Griezmann ma niente di troppo preoccupante. Il gioco nella prima mezz’ora l’ha fatto la squadra di Maurizio Sarri che, però, al 29′ ha preso gol dagli avversari. La rete è stata assegnata a Barrios ma in realtà decisiva è stata la sfortunata deviazione di Kamada: il pallone gli sbatte sulla gamba e cambia totalmente traiettoria, spiazzando Provedel. Qualche azione pericolosa per i biancocelesti che sono stati però poco cinici sotto porta. Come se non bastasse al 38′ è stato sostituito (con Manuel Lazzari) Luca Pellegrini per infortunio.

SECONDO TEMPO − Nella ripresa la Lazio ha rischiato di essere nuovamente beffata ma ogni rischio è stato neutralizzato con compattezza. Occasione clamorosa al 55′ sprecata da Ciro Immobile, su errore degli avversari, che a un passo dalla porta non riesce a segnare a due passi dalla porta avversaria. Patric, Guendouzi e compagni hanno incitato l’Olimpico. Sperando almeno nel pareggio che non è arrivato. Almeno fino al minuto finale del recupero! Al 92′ una grande parata di Oblak dice no a un gran tiro dalla distanza di Cataldi. E, fin qui, tutto normale. Ma al 95′ a riportare tutto in parità è stato un giocatore imoensabile salito fino all’area avversaria: Ivan Provedel!