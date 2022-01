Champions League: la prossima edizione ha una novità nel calendario

L’Inter al momento si sta preparando per ricominciare il suo 2022 a pieno regime. Il 6 gennaio c’è il Bologna che apre due mesi intensi con anche gli ottavi di finale di Champions League il 18 febbraio. La competizione Uefa, nella prossima edizione, avrà una novità assoluta.

ACCORCIAMENTO – Il fatto che quest’anno ci siano i Mondiali di calcio in Qatar che si disputeranno per la prima volta nella storia d’inverno, rende tutto diverso. I calendari infatti dei vari campionati e delle varie competizioni devono essere rivisti e anche la Uefa, in questo caso, deve fare i conti con la manifestazione mondiale. L’organo europeo infatti ha dovuto accorciare il calendario della fase a gironi facendolo finire non più come di consueto a dicembre, bensì a novembre. Ecco le date ufficiali della fase a gironi della Champions League 2022/2023.

6/7 settembre 2022 – Matchday 1 13/14 settembre 2022 – Matchday 2 4/5 ottobre 2022 – Matchday 3 11/12 ottobre 2022 – Matchday 4 25/26 ottobre 2022 – Matchday 5 1/2 novembre 2022 – Matchday 6

Insomma, una modifica sostanziosa che vedrà le squadre impegnate sempre più in maniera ravvicinata.