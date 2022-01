FOTO – Dimarco carico: «Finalmente si riparte. Forza Inter»

L’Inter si sta preparando alla sfida del 6 gennaio contro il Bologna che aprirà ufficialmente il 2022. I nerazzurri si stanno allenando agli ordini di Simone Inzaghi e sono carichi in vista del nuovo anno. Federico Dimarco, sui social, annuncia così la sua carica.

RIPARTIRE – L’Inter come detto si sta preparando per il 2022. Contro il Bologna il 6 gennaio si aprirà il girone di ritorno con i nerazzurri al momento primi in classifica (vedi articolo). Dimarco, esterno sinistro e fresco di rinnovo del contratto, sui social annuncia così di essere carico.

«Finalmente si riparte» l’annuncio del numero 32 nerazzurro con tanto di Forza Inter in chiusura. Dimarco è pronto a prendersi definitivamente la scena nel 2022.