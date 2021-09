Cesari: «Rigore Inter? Di Maresca, non VAR! Giusto annullare gol Atalanta»

Cesari fa notare come il rigore poi sbagliato da Dimarco in Inter-Atalanta non sia stato assegnato dal VAR ma direttamente dall’arbitro Maresca. Nel corso di Pressing Serie A su Italia 1 ha poi valutato il gol annullato a Toloi.

LA SCELTA – Graziano Cesari segnala una particolarità da Inter-Atalanta, sul rigore assegnato: «C’è un cross dalla destra di Denzel Dumfries, con Merih Demiral che allarga molto ingenuamente la mano. Si frappone fra la testa di Edin Dzeko e il pallone, è chiaro che è volontario e da punire. A questo punto il calcio di rigore è nettissimo, e c’è anche il giallo per il giocatore dell’Atalanta. L’arbitro Fabio Maresca fischia un po’ dopo, probabilmente anche lui rimane stupito dalla gestualità del difensore dell’Atalanta. Chiede la conferma e, dopo pochi secondi, fischia il calcio di rigore».

NON È BUONO – Cesari si sposta su un’altra situazione gestita da Maresca con fatica, il gol annullato a Roberto Piccoli: «È prevista la revisione del VAR sulla regolarità di una rete. Sul retropassaggio di Milan Skriniar il pallone calciato da Samir Handanovic è fuori: il VAR Gianluca Aureliano è stato molto bravo, il pallone esce dalle linee perimetrali. Come si riprende il gioco? Con un calcio d’angolo. La revisione non ha un tempo prima di rivedere l’azione, questo è un fatto oggettivo».