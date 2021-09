VIDEO – Napoli-Cagliari 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Cagliari, posticipo della sesta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



NIENTE SCONTI AL GRANDE EX – Napoli-Cagliari 2-0 nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Il Napoli rimane a punteggio pieno, diciotto punti su diciotto disponibili. Contro il Cagliari del grande ex Walter Mazzarri, che si presenta con un più che difensivo 3-5-1-1, ci vogliono undici minuti per sbloccare il risultato: palla messa nel buco a destra per Piotr Zielinski, assist arretrato e Victor Osimhen in mezzo a Diego Godin e Sebastian Walukiewicz fa 1-0. Per il nigeriano è il sesto gol del mese di settembre, sta diventando sempre più decisivo. Reazioni da parte dei rossoblù ben poche, nonostante Mazzarri passi al 4-2-3-1 già nel corso del primo tempo. Al 56′ maldestro intervento di Godin in area su Osimhen: rigore ineccepibile. Dal dischetto va Lorenzo Insigne che trasforma, 2-0 al 57′ e partita in ghiaccio. Napoli ora a +4 sull’Inter, dopo il 2-2 dei nerazzurri con l’Atalanta, Cagliari penultimo a quota due e senza ancora vittorie.

Video con gli highlights di Napoli-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.