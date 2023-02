Cesari: «Dzeko-Gabbia, non è rigore! Krunic-Dimarco? Piccola situazione»

Graziano Cesari, nel corso della trasmissione Pressing in onda sulle reti Mediaset, ha analizzato gli episodi arbitrali di Inter-Milan. L’ex arbitro non ravvisa alcun fallo da rigore nello scontro fra Dzeko e Gabbia

Questa l’analisi di Cesari: «Massa ha arbitrato bene. E stato coerente ed uniforme, non ha mai fischiato spintarelle. Al 13′ Dzeko viene spinto da Gabbia: la spinta è leggera, le proteste non sono eccessive. Massa fa benissimo a far continuare il gioco. Ci sta come interpretazione. Arbitraggio molto europeo. Contatto Krunic-Dimarco? A pallone lontano Krunic fa lo sgambetto e poi fa un calcetto. Siamo sempre nel campo delle piccole situazioni. Io avrei fatto continuare come Massa, senza cartellini. Perché sono credibile, ho la partita in pugno. Gol di Lukaku? Il fischio è anticipato, la trattenuta più forte è quella del belga e viene punita quella. Secondo me non ha rischiato a fischiare prima, ha visto tutto».