Inter, due piccioni con una fava: una vittoria che vale il Derby e… Asllani!

L’Inter ha trionfato nel Derby di Milano contro il Milan per 1-0. Successo importante anche in ottica Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è ufficialmente un giocatore nerazzurro, scatta l’obbligo di riscatto

DOPPIO SORRISO − Una vittoria dal doppio sapore dolcissimo per l’Inter. L’1-0 firmato Lautaro Martinez contro il Milan ha dato due certezze: la seconda vittoria consecutiva in un Derby, dopo quello di Supercoppa Italiana, e il riscatto obbligato di Asllani. Negli accordi tra Inter ed Empoli, stipulati in estate, esisteva infatti una clausola: ovvero che l’Inter avesse riscattato obbligatoriamente Asllani al primo punto raccolto a febbraio 2023. L’albanese deve un favore al Toro. Asllani è arrivato in prestito oneroso – 4 milioni di euro – dall’Empoli: il suo riscatto costerà al club nerazzurro 10 milioni più 2 di bonus.