Cauet – ex centrocampista dell’Inter -, intervistato dal sito “Passione del Calcio”, non ha dubbi sulle possibilità tricolori della squadra di Conte. Inoltre ricorda quella che è stata la sua giornata più bella in nerazzurro

PRESENTE NERAZZURRO – Anche per Benoit Cauet l’Inter è la favorita per vincere lo scudetto: «Assolutamente sì. Il lavoro e l’organizzazione di mister Antonio Conte sono determinanti. Il percorso è nato lo scorso anno, dopo il secondo posto in campionato e la finale persa in Europa League. L’Inter in questa stagione è maturata. Ha un suo stile, si gioca a memoria. Ripeto: è più determinata rispetto lo scorso anno».

PASSATO NERAZZURRO – Cauet non ha dubbi neanche sul suo compagno più forte e sulla partita più bella: «Ronaldo il “Fenomeno” era devastante. Vincere i campionati ti dà molta soddisfazione perché vuol dire che fai parte della squadra più costante, però a livello di emozioni conquistare una coppa internazionale è qualcosa di straordinario. Ha un fascino unico. Pertanto, la finale vinta contro la Lazio nella Coppa UEFA del 1998 la inserisco al primo posto».

Fonte: PassioneDelCalcio.it – Stefano Rizzo