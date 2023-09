Casadei: «Gol all’esordio, bellissimo! Mi vedo bene in Inghilterra»

Casadei dall’Inter al Chelsea e ora in prestito in Championship con la maglia del Leicester dove ha fatto il suo esordio assoluto con gol. Di questo e del suo trasferimento in Inghilterra ne ha parlato il giovane in un’intervento a Cronache di Spogliatoio.

ESORDIO CON GOL – Cesare Casadei è felice per il suo debutto al Leicester e parla del suo trasferimento dall’Inter al Chelsea: «Ho segnato all’esordio, è stato bellissimo. Sono entrato una mezz’oretta e ho segnato la rete della vittoria. A fine gara Jamie Vardy mi ha abbracciato e mi ha fatto i complimenti, per me significa molto. Il mio trasferimento al Chelsea? Dell’interesse del Chelsea l’ho saputo da un post su Instagram. Non sapevo se ci fosse qualcosa di concreto o meno. C’è voluto un po’ di tempo per chiudere la trattativa. Mi vedo bene qua in Inghilterra. Normale che inizialmente ci siano delle difficoltà, però spero di fare bene così da poter giocare il prossimo anno in Premier League».

Fonte: Cronache di Spogliatoio