Caressa sugli arbitri: «Situazione disperata! VAR non chiama per un motivo»

Arbitri e VAR al centro di continue polemiche e in aggiunta questa sera a Le Iene andranno in onda delle clamorose rivelazioni fatte da un arbitro attualmente in attività su quelle che definisce “gravi anomalie” all’interno del mondo arbitrale. Nel servizio anche un intervento di Caressa, sempre in prima fila quando si parla di polemiche: di seguito una parte delle sue dichiarazioni, resa nota da sportmediaset.it

DISPERAZIONE – Gli arbitri e il VAR sono continuamente al centro delle polemiche, come successo anche dopo la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Napoli. Fabio Caressa è intervenuto a Le Iene polemizzando sull’operato arbitrale: «In questo momento la situazione è disperata, molto influiscono delle lotte interne, probabilmente due fazioni all’interno che non si amano. Sicuramente questo ha portato tensione, più paura, più sospetto. Sono tutti terrorizzati, quindi il Var magari non chiama l’arbitro perché lo vuole aiutare. Perché se lo chiama sa che gli fa fare una figuraccia. Io credo anche che ci sia molta confusione. La confusione nasce dal fatto che il mondo arbitrale è un mondo di concorrenze interne, di carriere, di gerarchie naturalmente. Poi, gli arbitri sono particolarmente permalosi».