Caressa: «Inzaghi, grandi meriti per Inter-Napoli. Punti forti coperti»

Fabio Caressa elogia l’Inter e soprattutto il tecnico Simone Inzaghi per la grande prestazione nella sfida vinta 1-0 contro il Napoli. Sul suo canale YouTube ufficiale il noto telecronista ha citato i meriti del tecnico e le chiavi per la prestazione.

PREPARAZIONE PERFETTA – Fabio Caressa elogia l’Inter per la grande prestazione che ha portato alla vittoria contro il Napoli. Soffermandosi in particolar modo sul lavoro di Simone Inzaghi: «Ha preparato benissimo la partita, coprendo i punti forti del Napoli. In particolare Kvaratskhelia. Ha anche puntato a fare cose molto buone dal punto di vista offensivo cercando di aggredire i punti deboli. È riuscito a farlo benissimo con dei giocatori che hanno disputato una grande prestazione a centrocampo e in attacco sono stati incisivi».