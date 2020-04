Caressa: “Cassano un predestinato! Quel gol all’esordio contro l’Inter…”

Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Deejay Football Club”, Fabio Caressa ha parlato di Antonio Cassano e quel gol all’esordio contro l’Inter

UEFA – Queste le parole di Fabio Caressa sulla posizione della Uefa sulla conclusione dei campionati. «La Uefa non mollerà. Vogliono la ripresa del campionato, ma le persone devono capire che si deve restare in casa. Io quando sono uscito a fare la spesa, ho visto tanta gente in giro rispetto a prima. Ciò è del tutto deleterio. Si rischia di prolungare ancor di più i tempi. Mi pare che le soluzioni previste per finire la stagione siano interessanti».

CASSANO – Caressa su Antonio Cassano. «Secondo me è il miglior talento giovane che abbia mai visto. Ricordo quel suo esordio (con la maglia del Bari, ndr) contro l’Inter. È un predestinato chi che entra in campo e segna un gol così».