Caracciolo: «Ronaldo straordinario, guardavo i suoi video prima di giocare»

Andrea Caracciolo si è espresso sul fenomeno Ronaldo, che 25 anni fa approdava in Italia all’Inter dal Barcellona. Il brasiliano, a detta sua, è stato il più forte di tutti

FENOMENO − Caracciolo ricorda Ronaldo, 25 anni fa l’Inter lo portava in Italia. Queste le parole dell’ex calciatore a Sky Sport: «Ronaldo era un fenomeno assoluto, io lo ritengo il giocatore più forte di tutti tempi. Era uno spettacolo vederlo in tv. Ogni volta che dovevo scendere in campo, mi guardavo anche i suoi vecchi video. Era qualcosa di straordinario, nessuno riusciva a giocare alla sua velocità. Un incubo per i difensori avversari».