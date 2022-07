Graziani: «Dzeko che lo tiene a fare l’Inter? Peggiora! Può inserirne uno»

Graziani se la prende con Dzeko per non essere andato via dall’Inter in questo mercato. L’ex attaccante, intervenuto su Radio Sportiva, critica lui e Sanchez perché stanno bloccando l’inserimento di un’altra punta.

REPARTO DA COMPLETARE – Francesco Graziani vede bene la nuova Inter con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez tornati a fare coppia d’attacco: «Si conoscono a meraviglia, c’è da cambiare poco. Lukaku, a differenza di Edin Dzeko, ti fa reparto da solo e con Lautaro Martinez si integra a meraviglia: gli gira attorno, si cercano. Perché è andato via Lukaku? Gli hanno dato centoquindici milioni… Ho l’impressione che, a questo punto, Dzeko che lo tengono a fare? È un giocatore che se gioca ogni tanto rischia di peggiorare le sue prestazioni. C’è Lautaro Martinez, Lukaku, anche Joaquin Correa: prenda un ragazzo giovane e lo metta in prospettiva. Dzeko e Alexis Sanchez sono due stipendi che l’Inter deve assolutamente togliere, così facendo magari ne potrebbe inserire uno».