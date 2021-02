Caputi: Â«Milan-Inter, nerazzurri superiori in tutto. Segnale per i rossoneriÂ»

Caputi: «Milan-Inter, nerazzurri superiori in tutto. Segnale per...

Caputi: «Milan-Inter, nerazzurri superiori in tutto. Segnale per i rossoneri»

Condividi questo articolo

Ivan Perisic e Lautaro Martinez in Milan-Inter (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Massimo Caputi ha parlato del Milan e dell’Inter dopo la vittoria della squadra nerazzurra su quella rossonera nel Derby

DERBY – Queste le parole da parte di Massimo Caputi dopo il Derby vinto dalla formazione nerazzurra su quella rossonera. «L’Inter è stata superiore in tutto, il Milan ha perso 4 delle ultime 8 partite ed è un segnale. E’ in un momento di difficoltà – ha dichiarato ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà Show” –. I tifosi? Capisco l’amarezza ma il Milan primo era un’impresa, il calo ci può stare in una stagione dove gli aspetti positivi sono superiori a quelli negativi. Roma-Milan dirà molto».