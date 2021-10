Capello: «Presto per parlare di corsa scudetto decisa. Inter competitiva»

Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato della corsa allo scudetto. Per l’ex allenatore, ancora nulla è stato deciso con l’Inter ancora competitiva.

CORSA − Così Fabio Capello sulla lotta ai primissimi posti: «È ancora troppo presto per dire che già le prime due Napoli e Milan siano andate via. In questo momento le squadre impegnate in Europa possono pagare. L’Inter la vedo più che mai competitiva, la Roma può dare fastidio. Io avevo messo Inter, Juventus e Napoli ma gli azzurri al momento sono i più pericolosi». I nerazzurri sono distanti dal primo posto sette punti dopo il pari contro la Juventus (vedi classifica).