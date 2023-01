Capello: «Napoli inarrestabile? Anche colpa dell’Inter! Dybala, fatte scelte»

Capello si è espresso sulla corsa Scudetto con il Napoli che viaggia a ritmi incredibile, colpa anche delle rivali come l’Inter. Poi su Dybala, non vuole parlare di rimpianto

NO CONTINUITÀ − Nella straordinaria cavalcata del Napoli, Fabio Capello vede delle colpe anche nelle inseguitrici: «Scudetto al Napoli? In questo momento mi pare che non ci sia corsa, anche se chi insegue sta aiutando Spalletti. L’Inter ha la rosa più attrezzata e lo ha confermato nello scontro diretto ma non trova continuità. Il Milan ha pagato un peccato di gioventù: c’è stato un po’ di rilassamento dopo la vittoria dello scorso anno. La Juventus invece ha una scusante vera: non ha mai giocato con la squadra che era stata costruita in estate. Rimpianto Dybala? Non entro nel merito, sono scelte. Evidentemente non si fidavano delle condizioni fisiche di Paulo. Non credo che abbiano mollato Dybala perché non ne conoscevano il livello tecnico».

Fonte: Corriere dello Sport − Roberto Maida