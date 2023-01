Biasin: «Milan-Inter di domani vale più di un trofeo! Una sconfitta…»

Fabrizio Biasin commenta la Supercoppa di domani tra Inter e Milan a Microfono Aperto. Il giornalista di Libero afferma che la partita di domani vale più di un semplice trofeo

PIÙ DI UN TROFEO – Ecco il commento di Fabrizio Biasin sulla Supercoppa di domani tra Inter e Milan: «Pioli dice che tutto quello che gira attorno al mondo del calcio viene preso in maniera esagerata, sia positiva che negativa. Bisognerebbe pesare un po’ di più le cose, ma sa benissimo che in questo mondo non si può fare altrimenti. La partita di domani vale più di una Supercoppa. Rimane un Derby, quindi porta un sacco di emozioni se lo vinci. Chi lo perde potrebbe avere ripercussioni sulle prossime partite, sia a livello di emozioni sia a livello mediatico».