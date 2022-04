Capello duro: «Lukaku in Italia lo abbiamo un po’ troppo sopravvalutato»

Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Sport, ha espresso una critica nei confronti di Lukaku. Il centravanti ex Inter è stato probabilmente sopravvalutato secondo l’ex tecnico

SOPRAVVALUTATO − Capello critica l’ex attaccante dell’Inter: «Al Chelsea, Romelu Lukaku deve fare un altro tipo di gioco e altri movimenti. Il belga un giocatore da contropiede, non riesce a mettersi in evidenza. In Italia lo abbiamo forse reputato più forte di quello che realmente è. Al Chelsea non è riuscito ad adattarsi anche perché ci sono giocatori con caratteristiche totalmente differenti».