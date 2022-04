Di Gregorio e il Monza rialzano la testa. Clean sheet per il prestito Inter

Il Monza, dopo aver perso a Como nell’ultimo turno, rialza immediatamente la testa battendo in casa l’Ascoli per 2-0. Per il portiere di proprietà Inter, Di Gregorio, ottimo clean sheet

SUCCESSO E CLEAN SHEET − Il Monza batte l’Ascoli 2-0 e si rimette nuovamente in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Agli uomini di Stroppa bastano due gol nel primo tempo: al 16′ Valoti e al 28′ Gytkjaer. Dopo il KO contro il Como per 2 a 0 in trasferta, i biancorossi ritrovano dunque successo e imbattibilità. Buona notizia anche per Michele Di Gregorio, portiere titolare in prestito dall’Inter, che trova il suo tredicesimo clean sheet in campionato. Il Monza sale a quota 60 punti, a -3 dalla Cremonese capolista.