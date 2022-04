Inter, occhio al Verona: Torino e Fiorentina ‘docet’ ma c’è una differenza

La prossima avversaria dell’Inter sarà il Verona di Tudor. Squadra simile a Torino e Fiorentina, serve molta attenzione. I nerazzurri però ritrovano un uomo

CONTINUARE − Archiviato Juventus-Inter, per la squadra di Simone Inzaghi è il tempo di pensare al Verona. Altro avversario molto ostico per la banda nerazzurra che deve assolutamente confermare più che la prestazione il risultato ottenuto domenica scorsa. L’1-0 sofferto ma fondamentale raccolto contro la Juventus ha rimesso nuovamente in carreggiata l’Inter in ottica Scudetto. Occorre adesso non fermarsi e ingranare la marcia. Occhio però all’ostacolo chiamato Hellas Verona.

OCCHIO − Per l’Inter sarà un’altra partita da giocare al meglio. Il Verona è una squadra molto somigliante per caratteristiche tecniche e tattiche a Torino e Fiorentina. Due squadre che l’Inter ha sofferto e non poco appena due settimane fa raccogliendo due miseri punti dopo situazione peraltro di svantaggio. Dunque, bisogna assolutamente evitare gli errori commessi contro le squadre di Juric e Italiano. In primis dall’approccio, non più timido e di attesa bensì feroce e aggressivo sin dai primi minuti. Contro il Verona serve una tenuta atletica eccellente. I ragazzi di Tudor giocano uomo su uomo sfruttando anche la velocità dei tre attaccanti Barak, Caprari e Simeone. La differenza, rispetto alle gare contro Torino e Fiorentina, sarà la presenza di Marcelo Brozovic. Assoluto equilibratore del centrocampo nerazzurro. Contro squadre così aggressive e dinamiche occorre la tranquillità e la leadership del croato.

ATTACCO − Se centrocampo e difesa dovranno tenere a bada l’aggressività degli uomini di Tudor, gli attaccanti hanno un altro importante compito: segnare. Nelle ultime due partite contro Fiorentina e Juventus, i gol sono arrivati da Dumfries e Calhanoglu. Tanta fatica sia per Dzeko che per Lautaro Martinez (squalificato col Verona). Sia Alexis Sanchez che Joaquin Correa dovranno aiutare la squadra a ritrovare la vena realizzativa persa. Soprattutto il Tucu, orfano dal gol dal 31 ottobre.