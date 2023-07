Calvarese: «Cuadrado non è scorretto. Difficile giudicarlo perché…»

Gianpaolo Calvarese torna a parlare del famoso episodio Cuadrado-Perisic in Juventus-Inter del 2021. L’ex arbitro, su SportMediaset, dice la sua anche sul centrocampista che sta per passare in nerazzurro.

DIFFICOLTÀ – A poche ore dall’ufficialità del nuovo acquisto dell’Inter Juan Cuadrado, Gianpaolo Calvarese rilascia delle dichiarazioni che faranno sicuramente discutere: «Su qualsiasi post o mio commento il primo commento di rimando è sempre su Perisic-Cuadrado. Il colombiano non è scorretto. Quando lo definisco difficile da arbitrare intendo che è un giocatore molto tecnico. Soprattutto all’inizio della sua carriera, quando venne in Italia, che era velocissimo. Fai fatica a capire se prende prima la palla, fatichi a capire la finta o se il contrasto di gioco è sul pallone o sulla gamba. Quella gara poteva essere gestita in maniera migliore, questo lo sotto scrivo. Ho diretto tante gare e sicuramente quella non è tra le mie migliori». Queste le parole dell’ex arbitro Calvarese, mandate in onda nell’edizione odierna di SportMediaset, su quel Juventus-Inter del 2021.