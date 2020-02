Calori: “Scudetto? Juventus in pole ma non scontato! Inter, mentalitÃ  forte”

Calori: “Scudetto? Juventus in pole ma non scontato! Inter, mentalità forte”

Calori, ex difensore del Perugia che di fatto tolse uno Scudetto alla Juventus segnandole contro, è stato intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”. Inevitabile una domanda sulle chances dei bianconeri di mantenere il titolo di campioni d’Italia nella sfida con Inter e Lazio

PARERE DA ESTERNO – Ad Alessandro Calori viene chiesto se la Juventus sia ancora in pole per lo Scudetto: «È un gradino sopra tutti. Ha degli elementi che nei cambi e anche tra i titolari parte in vantaggio. Inter e Lazio se la giocano, i biancocelesti sono cresciuti tantissimo: usano due trequartisti come centrocampisti, poi c’è Immobile che ha una media incredibile. L’Inter invece con Conte è diventata una squadra con una mentalità forte. Lukaku e Lautaro Martinez hanno trovato una coesione perfetta. L’argentino diventerà fortissimo, ma Lukaku fa giocare la squadra e apre gli spazi. Per le potenzialità dico Juve, ma per lo Scudetto non è scontato».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo