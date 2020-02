Ceccarini: “Tonali, Juventus sfida Inter! Bianconeri anche su Pogba”

Niccolò Ceccarini è convinto che ci sarà una sfida tra Juventus e Inter per Tonali. Il giornalista e Direttore di “TMW Radio”, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb” cita i nerazzurri in un discorso sul futuro centrocampo bianconero

SFIDA TRA CAMPO E MERCATO – “[…] Questa estate parleremo a lungo del futuro di Pogba. Il centrocampista francese già da tempo vuole lasciare lo United ma non è ancora riuscito a farlo. Tra qualche mese non sarà più possibile trattenerlo. Il problema vero resta la valutazione visto che 3 anni fa è stato pagato 120 milioni di euro. Ora siamo su cifre più basse. Paul alla Juventus tornerebbe di corsa, la situazione in casa bianconera è in evoluzione. A centrocampo ci sono grandi giocatori ma questa è un’operazione che potrebbe anche decollare. Parallelamente la Juventus segue con attenzione anche la pista italiana. Tonali piace sempre e parecchio e qui è a pronta ad iniziare la sfida all’Inter“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini