Buchanan, così Verheyen: «Altro che Perisic! Litiga e discute tanto»

Buchanan è vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. Ma l’ex bandiera del Bruges, Verheyen, non ne parla in maniera molto positiva.

DELUSI − Gert Verheyen non convinto sul paragone Perisic-Buchanan: «Perisic era più forte, più completo. Certo, non possiamo sapere da qui a due-tre anni quanto Buchanan possa migliorare. Ma se i tifosi dell’Inter si aspettano un giocatore come Perisic, si sbagliano di grosso. E rimarranno delusi».

CARATTERINO − Verheyen commenta gli atteggiamenti in campo di Buchanan: «Si perde in discussioni inutili con gli arbitri. Protesta. Litiga con gli avversari, si arrabbia se subisce troppi falli. Mi sembra quasi abbia perso la capacità del godersi la partita. Ha troppo spesso la faccia arrabbiata».

ADDIO CERTO − Verheyen parla di cessione decisa: «Non sta nemmeno più giocando. Non vogliono prendere rischi per eventuali infortuni, da noi si dice sia fuori proprio per motivi legati al mercato. Se io fossi nell’Inter non arriverei a 10-12 milioni, sarebbe troppo. 7-8 milioni è il prezzo giusto. Buchanan era un calciatore migliore nella scorsa stagione».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna