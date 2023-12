Bisseck cambia i piani di Inzaghi: la formazione prevista in Genoa-Inter

Bisseck è il titolare che non ti aspetti e in Genoa-Inter probabilmente non cambierà questo status. I piani di Inzaghi in vista della prossima trasferta in Serie A terranno in considerazione il tedesco. Di seguito le novità odierne sulla probabile formazione nerazzurra in Genoa-Inter

PROBABILE FORMAZIONE – In un certo senso si può dire che le vacanze natalizie sono in archivio per tutti già da tempo. La vittoria contro il Lecce ha garantito una tre giorni (24-25-26 dicembre, ndr) tranquilla in casa Inter ma l’impegno contro il Genoa è stato il piatto forte del menù nerazzurro già dalla Vigilia di Natale. A Genova l’obiettivo post-Santo Stefano è sempre lo stesso. Consolidare la vetta in Serie A, quindi i tre punti. E le idee di Simone Inzaghi per Genoa-Inter sono condizionate dalle ultime prestazioni. Oltre che dalla situazione infortunati. Ad alterare i progetti iniziali di Inzaghi è senza dubbio lo stato di forma di Yann Bisseck, che contro il Genoa si candida nuovamente per una maglia da titolare da braccetto destro della difesa a tre. Le riflessioni di Inzaghi, infatti, riguardano il rientro del titolare Benjamin Pavard dall’inizio. Il ballottaggio tra Bisseck e Pavard può avere conseguenze anche sull’utilizzo degli esterni a tutta fascia. In caso di asse Bisseck-Pavard a destra, Matteo Darmian potrebbe rifiatare o in alternativa giocare da quinto sinistro, facendo staffetta con Carlos Augusto all’occorrenza. Non sembrano previste altre rotazioni. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Genoa-Inter in Serie A.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 8 Arnautovic.