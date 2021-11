Bucciantini: «Inter deve spingere sempre. Venezia squadra intelligente»

Marco Bucciantini, giornalista sportivo, è intervenuto negli studi di Sky Sport in qualità di opinionista, dove ha analizzato la situazione di Inter e Venezia in vista della gara di questa sera.

CALI PERICOLOSI – Marco Bucciantini ha parlato in questo modo della situazione di Venezia e Inter in vista della partita di questa sera: «La squadra di Simone Inzaghi deve spingere sempre, lo hanno dimostrato anche i pareggi negli scontri diretti. Ma anche la vittoria contro il Napoli. Quando la squadra si abbassa regala più occasioni. Il Venezia è una squadra intelligente e che sa leggere bene le partite. La vittoria sugli azzurri candida i nerazzurri a lottare per lo scudetto e a raccogliere punti».