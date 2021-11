VIDEO – Inter, squadra arrivata allo stadio del Venezia… In modo ‘particolare’

L’Inter è arrivata in questi minuti allo stadio Penzo, dove alle 20.45 arriverà il fischio d’inizio della gara contro il Venezia. Un arrivo ‘particolare’, non in bus bensì – chiaramente – in vaporetto.

ARRIVO PARTICOLARE – Inter arrivata in questi minuti allo stadio Penzo, dove alle 20.45 inizierà la gara contro il Venezia. Un arrivo chiaramente diverso dagli altri, vista la conformazione della città. Come mostrato dal video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della società nerazzurra.

🛥️ | ARRIVO Si avvisano i signori passeggeri che stiamo per attraccare ⚓️#ForzaInter #VeneziaInter pic.twitter.com/rgZDBWuiuC — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) November 27, 2021

ATTRACCO – “Si avvisano i signori passeggeri che stiamo per attraccare“, con queste parole il Social Media Manager dell’Inter ha deciso di accompagnare il curioso e simpatico video dell’arrivo della squadra allo stadio.