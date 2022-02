Branca: «Mourinho a San Siro? Sarà emozionato per i tifosi e per i cori»

Marco Branca, ex calciatore e dirigente dell’Inter, nel corso di un’intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Mourinho, oggi allenatore della Roma, avversaria dei nerazzurri questa sera in Coppa Italia

EMOZIONI – Branca parla del ritorno di Mourinho a San Siro, per la prima volta da avversario dell’Inter: «Mourinho? Sicuramente sentirà emozione nel vedere quei colori, quelle maglie. Dall’altra sarà concentratissimo sulla sua Roma. Mou si immerge totalmente nell’avventura che vive. Forse sarà facilitato dal fatto che dell’Inter di quel tempo ci sono solo Ausilio e Zanetti. Mou sarà emozionato per i tifosi, per la curva ed i cori. Sarà accolto come ben merita, tutto gli farà piacere, si sentirà a casa. Ma dopo un secondo, testa alla gara».

DECISIONE – Branca parla della decisione di Mourinho di non festeggiare la Champions del 2010 con la squadra a Milano: «Non se la sentiva di affrontare tutta quella gioia per poi prendere una decisione che secondo la sua mente lucida sarebbe stata la migliore. Per evitare coinvolgimenti emotivi e non soffrirne troppo è rimasto a Madrid quella notte».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna