Di Bello arbitro di Inter-Roma: gli ultimi tre precedenti? All’Olimpico!

Di Bello sarà l’arbitro di Inter-Roma, partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Brindisi, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Roma sarà la dodicesima partita per Marco Di Bello come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto il 7 maggio 2016, alla penultima giornata di Serie A, con un 2-1 sull’Empoli che valse l’aritmetica qualificazione in Europa League con un turno d’anticipo. Fino a oggi è l’unica gara diretta in casa: col match di stasera interrotta una serie di dieci trasferte consecutive, incluso un derby col Milan squadra ospitante per calendario. Il bilancio vede l’Inter imbattuta, sette vittorie e quattro pareggi.

SEMPRE LA STESSA – Particolarità: le ultime tre volte, quattro con oggi, per Di Bello come arbitro dell’Inter sono state tutte con la Roma. Pareggi per 2-2, molto contestati dai nerazzurri, il 19 luglio 2020 (fallo di Aleksandar Kolarov, all’epoca giallorosso, su Lautaro Martinez ad avviare l’azione del gol di Leonardo Spinazzola per il primo pari, pure rivisto al VAR), e il 10 gennaio 2021 (rigore negato al Toro). Poi lo 0-3 dello scorso 4 dicembre, dove invece la sua direzione di gara fu pulitissima.