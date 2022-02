Roma, Pellegrini c’è ma in panchina: pronto a entrare nella ripresa – CdS

Roma, tutto pronto per la sfida di questa sera contro l’Inter. José Mourinho, che per la prima volta sfiderà i nerazzurri a San Siro, ha sciolto ogni dubbio su Lorenzo Pellegrini.

CONVOCATO – Ieri, prima della partenza per Milano, José Mourinho ha sciolto le riserve su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista è stato convocato in vista della sfida di questa sera a San Siro contro l’Inter, ma partirà chiaramente dalla panchina. Il problema muscolare accusato nel riscaldamento prima della sfida contro il Cagliari ancora preoccupa lo staff medico giallorosso, che invita prudenza. Il capitano della Roma partirà dalla panchina e sarà un’arma di Mourinho a partita in corso.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo