Brambati: «Rinnovo Skriniar? Ha lavorato male l’Inter! La proprietà…»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato a proposito della situazione relativa al rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter

RINNOVO – Queste le parole di Brambati: «Rinnovo Skriniar? Ha lavorato male l’Inter e la proprietà. Marotta l’offerta l’ha portata alla proprietà, ma nel momento in cui pensavano potesse tirare ancora di più sul prezzo in quel momento hanno sbagliato la valutazione ed il PSG non ha offerto di più. Hanno fatto due conti e li ha fatti anche il procuratore di Skriniar con lo stesso calciatore. Se non ha ancora rinnovato sei più sulla strada di andare che di rimanere. Soprattutto perché dietro c’è una squadra con più appeal».