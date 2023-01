Pardo: «Dzeko? Continuità che non mi aspettavo! Arrivo Lukaku un aiuto»

Dzeko ha realizzato il gol decisivo in Inter-Napoli. Settimo gol in campionato per il bosniaco. Pardo parla del suo rendimento e ipotizza un benefit l’arrivo di Lukaku

MODERNO − In collegamento su Tutti Convocati, Pierluigi Pardo si concentra sull’attaccante bosniaco: «Dzeko tecnicamente è superiore a Lukaku, che però ha un’esplosività e una fisicità che lo potrebbero portare a fare più gol. Non pensavo potesse far bene con questa continuità all’Inter. L’arrivo di Lukaku probabilmente lo sta coinvolgendo di più. Forse per il pericolo di perdere il posto da titolare. Poi è un attaccante che segna sempre, ha fatto gol al suo maestro. Quando con Spalletti fece 39 gol. Non è l’attaccante più opportunista della storia del calcio, ma è moderno e lavora per la squadra in modo generoso ed efficiente. Normale che sotto porta puoi essere il meno 10-20%».