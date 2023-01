Brambati critica: «Inzaghi parla dell’arbitro e non dei gol subiti! Allegri diverso da lui»

Massimo Brambati commenta le parole di Simone Inzaghi dopo il pareggio col Monza. L’ex giocatore intervenuto sulle frequenze di TMW Radio critica il tecnico di poca coerenza rispetto le dichiarazioni di una settimana fa. Poi fa un paragone con Massimiliano Allegri, a detta sua migliore da un punto di vista.

INCOERENZA – Brambati critica le dichiarazioni di Simone Inzaghi contro l’arbitro: «Nella partita precedente col Napoli, Inzaghi dice che è contento che veniva Sozza, che si doveva migliorare il rapporto con gli arbitri e subito ne riparla. Parla del perché hai una difesa che ha preso 24 gol nel girone d’andata, con una difesa uguale, con un Acerbi in più, di quella di Conte. Non possono essere sempre disattenzioni. Nelle palle inattive c’è un modo di marcare sbagliato, poi ci sono gol che prendono che non sono solo disattenzioni. Parlare dell’arbitro dopo il 2-2 di Monza vuol dire che non sei cresciuto. Allegri dopo la Salernitana non ha detto nulla sull’arbitro. Gli allenatori crescono anche da quel punto di vista. Ti devi incavolare per i tuoi errori, l’arbitro è un alibi per i giocatori».