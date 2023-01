Podolski dà di matto: l’ex Inter espulso in un torneo di beneficenza

Una notizia più unica che rara riguarda l’ex Inter Lukas Podolski. L’attaccante tedesco è stato espulso in un torneo di beneficenza organizzato da lui stesso.

ESPULSO – Sembra una barzelletta ma è successo davvero. L’ex Inter, ma soprattutto Colonia e Bayern Monaco, Lukas Podolski torna a far parlare di se. Attualmente gioca in Polonia, al Gornik Zabrze, diciamo non proprio sotto i riflettori. Nel Schauinsland Reisen, torneo di beneficenza da lui organizzato, si è fatto espellere per un fallo da ultimo uomo. Non contento della decisione dell’arbitro è andato testa a testa con il direttore di gara. Secondo quanto riporta Radio Sportiva, avrebbe poi continuato a infastidire l’arbitro insultandolo e tirandogli dell’acqua fino alla fine del match. È stato necessario separarlo poi a fine partita.