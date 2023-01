Trevisani: «Napoli, non bene solo con Inter! Venerdì capiremo molto»

Riccardo Trevisani dagli studi di Sportmediaset ha parlato del Napoli facendo riferimento alla lotta scudetto e la sfida persa con l’Inter. Venerdì, invece, altra partita importante contro la Juventus.

ALTRA SFIDA SCUDETTO – Trevisani esprime una sua opinione riguardo la lotta scudetto, tornando sulla sconfitta del Napoli contro l’Inter e la partita gli azzurri e la Juventus: «Il Napoli è campione d’inverno, che non capita spesso, e c’è una percentuale molto alta di chi vince lo scudetto dopo aver vinto il titolo di campione d’inverno. Viggiano a una media di 100 punti. Le altre stanno andando non benissimo, però neanche così male. È il Napoli ad aver preso le di stanze dalle altre facendo molto bene, ad eccezione di Inter-Napoli. Luciano Spalletti ha trasformato questa squadra che a inizio stagione vedevamo dietro Inter e Juventus. Venerdì sera capiremo meglio come andrà questo campionato perché in caso di vittoria degli azzurri è quasi finita, ma se vincono i bianconeri è quasi riaperta».