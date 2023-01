FOTO – Il Volendam celebra il secondo clean sheet di Stankovic

Filip Stankovic ha raggiunto il suo secondo clean sheet stagionale nella vittoria di ieri del Volendam (vedi articolo).

CLEAN SHEET – Seconda porta inviolata per Filip Stankovic. Il portiere in prestito dall’Inter ha contribuito alla seconda vittoria in Eredivisie del suo Volendam. Gli olandesi hanno battuto infatti per 3-0 il Cambuur, nello scontro tra ultima e penultima. Gli arancioneri sono ora a meno tre dalla salvezza. Questo il post del club per celebrare il portiere nerazzurro.

foto: Profilo Twitter del Volendam