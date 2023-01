Pecchia: «Affrontiamo l’Inter con entusiasmo! Buffon ha ripreso, sarà con noi»

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, alla vigilia della sfida con l’Inter in Coppa Italia ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida, soffermandosi anche sul ritorno di Gianluigi Buffon.

CON ENTUSIASMO – Pecchia presenta in conferenza stampa la sfida con l’Inter, analizzando gli avversari e parlando dell’assenza dell’attaccante belga: «Inter con Romelu Lukaku infortunato? Si tratta di una squadra in salute, molto forte e con energia. Dobbiamo provare a fare le nostre cose tenendo conto che di fronte abbiamo un grande avversario. Servirà un buon pressing e buona fase di possesso, cercando di metterli in difficoltà con il nostro entusiasmo. Ci giochiamo il passaggio del turno, ma analizzare una formazione come l’Inter mi pare riduttivo. Non so cosa ha in mente Inzaghi, hanno una rosa talmente profonda che avranno sicuramente grandi interpreti in campo. Sono una squadra molto fisica, solida e forte. Dobbiamo combattere con le nostre armi, con entusiasmo nel fare le cose in entrambe le fasi».

RITORNO – Pecchia parla anche del recupero tra i pali e non solo: «Gioca Buffon? Gigi ha ripreso, sarà con noi. Sarà di grande aiuto per i ragazzi per affrontare questa partita, nella gestione del pre-gara e della gara stessa. Ha le capacità per potersi fare carico di questo ruolo. Sono quasi tutti dentro, hanno lavorato molto bene, però ci sarà da fare una valutazione sul minutaggio, per consentire a tutti di rientrare con i loro tempi. Un conto è stare in gruppo e un conto gettarli nella mischia. Deve essere un inserimento graduale di tutti i giocatori».