Inter, andamento dei prestiti: Lazaro preoccupa, Stankovic jr sorride!

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo weekend Lazaro sorride a metà, mentre Stankovic e Oristanio tornano alla vittoria.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend non troppo esaltante per gran parte dei giocatori di proprietà Inter in prestito. Sul tabellino della sua gara (Salernitana-Torino) ci finisce solo Valentino Lazaro, che pennella il cross per il gol granata. Ma l’austriaco è costretto ad uscire al 72′ per un problema al ginocchio, che fa preoccupare Ivan Juric (e l’Inter). Sorte abbastanza simile per Andrea Pinamonti. Che in Fiorentina-Sassuolo si guadagna il rigore del momentaneo 1-1 (lo trasforma Domenico Berardi), ma poi esce per un affaticamento. In Lazio-Empoli invece non partecipa alla rimonta Martin Satriano: l’attaccante uruguaiano esce al 68′ senza incidere. Infine, in Olanda tornano a festeggiare Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. Il duo scuola Inter partecipa al netto 3-0 con cui il Volendam vince in casa del Cambuur. La squadra di Wim Jonk (leggendario ex nerazzurro) torna così a vincere dopo oltre quattro mesi. Dulcis in fundo, si avvicina al rientro Zinho Vanheusden. Il difensore torna infatti in panchina, in AZ-Vitesse, dopo il brutto infortunio al piede patito nei mesi scorsi.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Fiorentina-Sassuolo 2-1: titolare, sostituito al 69′

STEFANO SENSI (C) – Monza-Inter 2-2: indisponibile

ANDREI RADU (P) – Verona-Cremonese: indisponibile

VALENTINO LAZARO (C) – Salernitana-Torino 1-1: titolare, sostituito al 72′, 1 assist

MARTIN SATRIANO (A) – Lazio-Empoli 2-2: titolare, sostituito al 68′

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Torino 1-1: in panchina, subentra al 76′

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Lille-Troyes 2-0: non convocato

FILIP STANKOVIC (P) – Cambuur-Volendam 0-3: titolare, 90′ in campo

GAETANO ORISTANIO (A) – Cambuur-Volendam 0-3: titolare, sostituito all’81’

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Vitesse 1-1: in panchina

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht-Union SG 1-3: non convocato