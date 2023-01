Di Gennaro: «Scudetto Inter con Inzaghi? Ho dei dubbi! E su Skriniar…»

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi commentatore sportivo, su TMW Radio nel corso di “Maracanà” ha parlato della lotta scudetto, sottolineando i suoi dubbi riguardo l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

LOTTA SCUDETTO – Di Gennaro commenta in maniera negativa la prestazione dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi: «Ansia scudetto? Non ce l’ha nessuno, forse Inter, Milan e Lazio dopo ieri, perdono punti e subiscono troppi gol. La Juventus, nonostante le problematiche, è lì ed è pragmatica. Sarà fortuna? Se ne vinci otto di fila non credo. Al Napoli deve ritornare al massimo il georgiano ma l’ho rivista compatta dopo il ko con i nerazzurri. Sono le altre che devono recuperare. L’Inter deve recriminare per l’errore su palla inattiva. Pensavo che Simone Inzaghi fosse l’uomo giusto per vincere lo scudetto, ma qualche dubbio adesso mi sta venendo. La difesa è la stessa di quella che aveva Antonio Conte, ma adesso prende troppi gol. Milan Skriniar e Stefan de Vrij non sono gli stessi, bisogna capire perché».