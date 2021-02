Braafheid: Â«De Vrij difensore top ma nessuno al livello di De LigtÂ»

Braafheid: «De Vrij difensore top ma nessuno al livello di De Ligt»

Condividi questo articolo

Photo 192013177

Edson Braafheid, ex difensore olandese della Lazio, ha parlato dei connazionali, dei connazionali Stefan De Vrij, dell’Inter, e Matthijs De Ligt, della Juventus

DE VRIJ – Queste le parole di Edson Braafheid, ex difensore olandese della Lazio, sul centrale dell’Inter, Stefan De Vrij, arrivato con lui alla squadra biancoceleste. «Un difensore solidissimo che è migliorato in maniera esponenziale in questi ultimi anni – ha dichiarato a “Fanpage.it” –. Oggi Stefan è un difensore top, e nella Lazio attuale c’è anche il mio compatriota Hoedt, che ha dimostrato di avere del talento. Eppure credo che nessuno stia al livello di De Ligt».

DE LIGT – Quindi Braafheid prosegue sul difensore della Juventus. «È un talento naturale. È già una superstar presente e futura del calcio mondiale. In alcune cose mi ricorda Cannavaro: anche lui è un difensore sereno mentalmente e apparentemente calmo che però, quando occorre, tira fuori tutta la sua grinta. Se De Vrij non sarà titolare nella nazionale olandese è soltanto colpa sua, perché l’altro posto da difensore centrale è di Van Dijk, che fino al suo infortunio era il centrale più forte del mondo».

Fonte: Antonio Moschella – Fanpage.it