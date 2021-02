Hjulmand (ct Danimarca): Â«Eriksen fantastico, ora meglio abbia piÃ¹ libertÃ Â»

Hjulmand (ct Danimarca): «Eriksen fantastico, ora meglio abbia più libertà»

Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato del ruolo di Christian Eriksen datogli da Antonio Conte nella sua Inter

REGISTA – Queste le parole di Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, riportate da Bold.dk sul fatto che possa aver compreso di poter utilizzare Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, da regista. «L’ho capito, ma non adesso. Penso ancora che Christian abbia molte qualità offensive, e ovviamente stiamo lavorando per portare le migliori qualità di Christian nella squadra».

INTER – Hjulmand sull’utilizzo di Eriksen da regista nell’Inter di Antonio Conte. «Penso che il ruolo in cui è stato provato un po’ nell’Inter fosse come ha fatto Conte con Pirlo. È proprio di fronte a una linea difensiva. Devi avere compiti più difensivi. Devi passare e difendere dalla parte dei centrocampisti una volta ogni tanto. Il modo in cui ha fatto Conte con Christian, e come ha fatto anche con Pirlo, è che ha tre stopper dietro, quindi può stare solo in mezzo».

FANTASTICO – Hjulmand ancora su Eriksen. «È un giocatore fantastico. Usa la gamba destra e la gamba sinistra per i passaggi e penso che più Christian è coinvolto e coinvolto nel gioco, meglio è. È uno dei giocatori in Italia e in Europa che corre di più».

LIBERTÀ – Infine Hjulmand su Eriksen. «In questo momento e anche nelle ultime partite dell’Inter è stato usato come giocatore coinvolto anche in attacco. Penso che dovrebbe avere quella libertà in questo momento, ma forse a lungo termine potrebbe facilmente diventare un punto focale nel mezzo del campo».

Fonte: Martin Schmidt – Bold.dk