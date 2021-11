Borja Valero: «Un peccato per l’Inter, ma bicchiere mezzo pieno»

Borja Valero, ex centrocampista dell’Inter ora opinionista, ha parlato a DAZN del derby Milan-Inter 1-1, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

UN PECCATO – Borja Valero si rammarica per il fatto che l’Inter non abbia vinto il derby: «Per l’Inter è un peccato, voleva accorciare le distanze, ma è stato un derby molto combattuto. Magari è mancata un po’ di tecnica nella parte finale. Io mi aspettavo un bel derby con tante emozioni. Per l’Inter io vedo il bicchiere mezzo pieno, gli scontri diretti non sono stati a favore, ma l’Inter ha sempre fatto le partite. È stata brava a fare il suo gioco, peccato che non ha fatto i punti e in queste partite è importante. Hakan Calhanoglu ha vuto un grandissimo coraggio, ha dimostrato personalità calciando un rigore complicato. È da applaudire».