Borja Valero: «Episodi come quello tra Onana e Dzeko meglio risolverli nello spogliatoio»

Borja Valero su DAZN è tornato a parlare della discussione in campo tra André Onana ed Edin Dzeko nel corso di Inter-Porto. Secondo l’ex centrocampista nerazzurro, certi discorsi andrebbero risolti nello spogliatoio.

DA RISOLVERE – Borja Valero nel corso di DAZN è tornato a parlare di un episodio visto in campo durante la sfida di Champions League: «Episodi come quello tra Onana e Dzeko possono succedere durante le partite. Sono brutte da vedere in campo, forse è meglio risolverle nello spogliatoio. Però sicuramente ne hanno parlato risolvendo».